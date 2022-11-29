Очередной бред: Россия запустила фейк о "референдуме" Польши по присоединению Западной Украины
Источник:Станислав Зарин
Российская пропаганда набирает обороты. В этот раз они распространили посты о якобы подготовке в Польше "референдума" о присоединении западной части Украины.
Спикер главы спецслужбы Польши Станислав Зарин опроверг эту информацию. Также на российскую пропаганду отреагировал спикер польского МИД Лукаш Ясина.
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Фейк о подготовке Польши к "референдуму" по присоединению Западной Украины
Зарин заявил, что российская пропаганда часто использует совершенно грубые методы фальсификации реальности. Так, недавно было использовано фейковое фото премьер-министра Польши, но это не мешает России строить на этом фальшивые тезисы.
По словам Ясины, посты о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной.
В МИД Польши подчеркнули, что фото, которое должно было это подтвердить, оказалось фейковым, а документ "не соответствует действительности".
Эти посты являются дезинформацией / фото Лукаш Ясина
Кстати, Зарин также сообщил, что пропагандисты выпустили фейковое фото премьер-министра Польши, соврав, что он якобы почтил Бандеру в Киеве.
Это очередная попытка России дестабилизировать Польшу и отношения между Польшей и Украиной. Цель действий Кремля – создать враждебность к Украине в Польше,
– заявил Зарин.
Новая ложь пропагандистов / фото Станислав Зарин
Другой бред пропагандистов
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