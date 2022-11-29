Речник глави спецслужби Польщі Станіслав Зарин спростував цю інформацію. Також на російську пропаганду відреагував речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

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Фейк про підготовку Польщі до "референдуму" з приєднання Західної України

Зарин заявив, що російська пропаганда часто використовує абсолютно грубі методи фальсифікації реальності. Так, нещодавно було використано фейкове фото прем’єр-міністра Польщі, але це не заважає Росії будувати на цьому фальшиві тези.

За словами Ясіни, дописи щодо підготовки до "референдуму" про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною.

У МЗС Польщі підкреслили, що фото, яке мало підтвердити це, було фейковим, а документ "не відповідає дійсності".



Ці дописи є дезінформацією / фото Лукаш Ясіна

До речі, Зарин також повідомив, що пропагандисти випустили фейкове фото прем'єр-міністра Польщі, збрехавши, що він буцімто вшанував Бандеру в Києві.

Це чергова спроба Росії дестабілізувати Польщу та відносини між Польщею та Україною. Мета дій Кремля – створити ворожість до України в Польщі,

– заявив Зарин.



Нова брехня пропагандистів / фото Станіслав Зарин

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