Польша просит НАТО увеличить количество сил на восточном фланге
Источник:RMF24
Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу усилить присутствие Альянса на его восточном фланге. Все из-за ситуации безопасности около украинских границ.
Польский президент подчеркнул, что Варшава серьезно обеспокоена ситуацией вблизи границы Украины и России. Она, по его мнению, требует определенной реакции.
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Дуда обратился к генсеку НАТО из-за Украины
Я сделал предложение генеральному секретарю повысить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге,
– отметил лидер Польши.
Дуда просит рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, а также усиления миссий, например, миссии Air Policing и любых других, связанных с наблюдением.
Президент Польши считает, что такие действия должны показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО готово не только защищать страны Альянса, но и обратить внимание на безопасность союзников, которые не являются его членами.
Ситуация на границе Польши и Беларуси
Кроме того, Дуда напомнил, что на белорусско-польской границе продолжается гибридная атака, которую поддерживает Кремль. "Метод меняется с лобовой атаки на атаки меньшими группами ночью. Мы наблюдаем опасное развитие ситуации", – заявил политик.
Он также добавил, что текущие события польская сторона расценивает как провокацию, которая может привести даже к эскалации насилия с применением огня с белорусской стороны.
Возможная атака России на Украину: основное
- В последнее время Россия стягивает все больше войск к границе с Украиной.
- Такое поведение со стороны Кремля изрядно беспокоит США. В Вашингтоне опасаются, что государство-оккупант может пойти на обострение ситуации зимой 2022 года.
- Разведка Минобороны имеет схожую позицию – расширение агрессии может произойти в конце января – начале февраля 2022 года.
- В Киеве показали карту путей, откуда Москва может напасть. Российские военные окружили Украину и у белорусской границы, якобы пытаясь взять ее в кольцо.
- Кроме того, разведка считает, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси также является частью усилий России.