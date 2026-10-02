Польша, опираясь на опыт Украины, разрабатывает "предвоенный закон", – СМИ

В Польше разрабатывается специальный законопроект, призванный подготовить страну к функционированию в условиях полномасштабного конфликта. Новый документ призван устранить пробелы в законодательстве и максимально ускорить переход от мирного времени к военному положению.

Над разработкой этих правил в настоящее время активно работает польское правительство, опираясь на анализ боевых действий в Украине. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что власти обязаны готовиться к худшим сценариям из-за роста числа гибридных атак, пишут RMF24 и Rzeczpospolita.

Что предусматривает новый документ

Главная цель инициативы заключается в том, чтобы преодолеть разрыв между обычной жизнью страны и формальным введением военного положения. Законопроект позволит значительно быстрее развертывать польские войска и силы союзников по НАТО. Кроме того, планируется полная синхронизация оборонного планирования Варшавы с системами Альянса.

Особое внимание авторы документа уделили защите критической инфраструктуры и обновлению правил для гражданских руководителей в кризисных ситуациях. Чиновники понимают, что действовать нужно немедленно.

Если иностранные ракеты нарушают наше воздушное пространство, если дроны пролетают рядом с границей, происходят диверсии и глушат GPS – когда же нам готовиться, как не сейчас?

– заявил Косиняк-Камыш.

В настоящее время проект закона проходит межведомственные консультации, после чего его направят на голосование в Сейм.

Необходимость в таких изменениях возникла не на пустом месте, ведь российские ракеты и беспилотники уже неоднократно залетали на территорию Польши. Также местные спецслужбы регулярно фиксируют попытки диверсий на железной дороге и кибератаки.

Напомним, ранее мы писали, что из-за постоянных российских атак Варшава упростила правила сбивания вражеских беспилотников. С 1 октября польские военные получили разрешение уничтожать такие объекты без предварительной визуальной идентификации, опираясь исключительно на данные радаров.

Кроме того, правительство начало массово распространять специальные инструкции на случай воздушных атак. Гражданам рекомендуют заранее собрать аварийные рюкзаки, изучить маршруты к ближайшим укрытиям и соблюдать правило "двух стен" в случае опасности.