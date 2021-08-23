Польша решила отгородиться забором от Беларуси
Источник:твиттер Мариуша Блащака
На польско-белорусской границе появится забор. Его высота, по предварительной информации, будет достигать 2,5 метра.
Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Больше подробностей он пообещал сообщить позже.
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Ранее чиновник рассказал, что Польша укрепляет границу с Беларусью, чтобы защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. Для этого привлекли более 900 военных. Впрочем, при необходимости к ним направят помощь.
Нелегальных мигрантов стало значительно больше
В течение последних месяцев польские пограничники жалуются на резкое увеличение потока нелегальных мигрантов из Беларуси. По официальным данным, в 2020 году на границе задержали 122 нелегальных мигрантов. В то же время только до августа 2021 года таких уже обнаружили около 780.
Что происходит на границе Польши с Беларусью
- По информации AP, на почти 100 из 418 километров границы уже проложили колючую проволоку. В ближайшее время ограждение будет готово на участке в еще 50 километров.
- Количество людей, которые пытаются нелегально попасть в другие страны, не уменьшается. Кое-где их даже отгоняют в сторону Польши из Беларуси тамошние пограничники.
- Такая ситуация – не только на границе с Польшей. Литва, например, в начале июля объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.