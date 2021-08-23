Польша решила отгородиться забором от Беларуси

На польско-белорусской границе появится забор. Его высота, по предварительной информации, будет достигать 2,5 метра.

Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Больше подробностей он пообещал сообщить позже.

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Ранее чиновник рассказал, что Польша укрепляет границу с Беларусью, чтобы защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. Для этого привлекли более 900 военных. Впрочем, при необходимости к ним направят помощь.

Нелегальных мигрантов стало значительно больше

В течение последних месяцев польские пограничники жалуются на резкое увеличение потока нелегальных мигрантов из Беларуси. По официальным данным, в 2020 году на границе задержали 122 нелегальных мигрантов. В то же время только до августа 2021 года таких уже обнаружили около 780.

Что происходит на границе Польши с Беларусью