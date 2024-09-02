Польша снова поднимала авиацию из-за ракетной атаки России на Украину

Утром 2 сентября оккупанты ударили по Украине ракетами. Из-за российской атаки на наше государство Польша снова поднимала авиацию.

Об этом Оперативное командование Польши сообщило в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Также заявило о полетах союзнических самолетов, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Польша подняла авиация из-за атаки России на Украину

Военные предупредили, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связано с началом полетов польских и союзнических самолетов в воздушном пространстве Польши.

Сегодня ночью наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Последний раз такая активизация российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года,

– заявили в Оперативном командовании.

Отметили, что были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Оперативное командование постоянно следит за ситуацией.