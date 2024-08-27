Польша снова заявила, что подняла авиацию во время атаки России

Польские военные на рассвете 27 июня сообщили, что снова подняли авиацию. Это случилось потому, что Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

Польские военные предупредили, что в Юго-Восточной части страны возможен повышенный уровень шума из-за деятельности военной авиации на территории Польши и союзников.

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Что заявили польские военные

Из-за очередной агрессивной деятельности россиян начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,

– заявили военные.

Они отметили, что оперативное командование Вооруженных сил Польши:

постоянно мониторит ситуацию,

готово немедленно реагировать на угрозы.

Перед этим, 26 августа, Польша также подняла авиацию из-за массированной атаки России по 15 регионам Украины.

Впоследствии польские военные заявили, что действительно "воздушный объект" нарушил границу Польши во время атаки России в районе украинского Червонограда.

Его зафиксировали три радиолокационные станции, а поиски продолжаются в районе городка Тышовце, что ориентировочно в 30 километрах от границы Польши с Украиной.

Более того, впоследствии польская сторона заявила, что не сбила объект в Польше из-за того, что он исчез. Объект пролетел над Польшей примерно 25 километров вглубь.