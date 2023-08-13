Чтобы не повторилась Буча: Польша создает новую воинскую часть у границы с Беларусью

В Минобороны Польши заявили о создании новой воинской части. Она расположится в городе Чарна-Белостокская. Его с границей с Беларусью разделяет

Мариуш Блащак – министр национальной обороны Польши – заявил, что Путин пытается восстановить империю. На этот раз – путинскую.

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Но Россия – белая, красная или путинская – одинакова с точки зрения методов, которые она использует, когда речь идет об агрессии. Вот почему мы усиливаем польскую армию в ответ на эти угрозы. Мы возвращаем армию на карту Польши везде, где это нужно,

– говорится в сообщении.

Блащак добавил, что это делают, чтобы не допустить повторения Бучи на территории Польши.

Дуда о помощи Украине

Анджей Дуда – польский лидер – подчеркнул, что оружие, которое предоставляет Запад Украине, – недостаточно для молниеносного контрнаступления. Воинам ВСУ нужна дополнительная военная помощь. В то же время герои нанесли врагу колоссальные потери. По состоянию на 13 августа Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 253 850 захватчиков. На разных направлениях ВСУ начинают либо штурмовые действия, либо полномасштабное наступление. У врага нет никаких шансов.