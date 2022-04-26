Польша способна уже сейчас полностью заменить российский газ, – Моравецкий

По информации СМИ, Россия перестала поставлять газ в Польшу и Болгарию. Причина – отказ платить в российских рублях. В Варшаве, однако, уверяют, что поляки могут обойтись без российского голубого топлива.

Как сообщают польские СМИ, такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом. Глава правительства также подтвердил, что Россия заблокировала поставки газа.

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От России поступали угрозы, – Моравецкий

Да, я подтверждаю, что такие угрозы нам поступали от России, от "Газпрома". Они связаны со способом оплаты – Польша соблюдает условия контракта, и, возможно, Россия попытается таким образом нас наказать,

– отметил Моравецкий.

Польский премьер заверил, что Варшава уже раньше готовилась получать газ из разных направлений. Моравецкий уверен, что еще до старта Балтийского газопровода поляки смогут эффективно защитить собственную экономику.

Потребности в газе поляков смогут удовлетворить

Уполномоченный Кабмина Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский тоже поддерживает позицию премьера. Он говорит, что поляки будут получать газ на таком же уровне, как и раньше.

Все наши потребности в газе можно удовлетворить из других направлений. Мы планировали прекратить поставки из России в конце декабря 2022 года, поскольку долгосрочный Ямальский контракт заканчивают, однако россияне ускорили это,

– сказал Наимский.

Актуально ЕС ближе к соглашению о санкциях на поставку российской нефти, чем газа, – Еврокомиссия

Что известно о газовом шантаже России:

Россия пыталась обойти санкции Запада, требуя оплаты за газ в российских рублях. Однако подобная ситуация не устроила другие страны.

Отказались осуществлять оплату таким образом ЕС и "Большая семерка".

В то же время Венгрия сказала, что не прочь рассчитываться за голубое топливо в российской валюте.

После этого Еврокомиссия направила Будапешту письмо, указав, что такой шаг станет нарушением санкций.

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