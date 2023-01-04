Германия дала ответ Польше о репарациях за Вторую мировую войну

МИД Германии ответил на ноту польского ведомства по репарациям и военным возмещениям. Правительство Германии подчеркнуло, что этот вопрос остается закрытым и немецкое правительство не намерено вступать в переговоры по этому поводу.

В МИД Польши уже отреагировали на это, заявив, что продолжат прилагать усилия для урегулирования задолженности. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

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Он заявил, что такой ответ МИД Германии "свидетельствует о неуважительном отношении к Польше и полякам".

На чем настаивает Польша

Еще 3 октября 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту по военным репарациям. В нем Польша требует, среди прочего, компенсации в размере более 6 триллионов злотых. В Германии ответили на ноту 28 декабря 2022 года. По заявлению немецкого правительства, вопрос репараций и военных возмещений остается закрытым.

Правительство Республики Польша будет продолжать прилагать усилия по урегулированию задолженности, возникшей вследствие немецкой агрессии и оккупации в 1939 – 1945 годах,

– подчеркнули в МИД.

Почему Польша не получила репараций раньше