Германия дала ответ Польше о репарациях за Вторую мировую войну

4 января 2023, 09:49
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Wiadomosci

МИД Германии ответил на ноту польского ведомства по репарациям и военным возмещениям. Правительство Германии подчеркнуло, что этот вопрос остается закрытым и немецкое правительство не намерено вступать в переговоры по этому поводу.

В МИД Польши уже отреагировали на это, заявив, что продолжат прилагать усилия для урегулирования задолженности. Об этом сказал заместитель пресс-секретаря МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

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Он заявил, что такой ответ МИД Германии "свидетельствует о неуважительном отношении к Польше и полякам".

На чем настаивает Польша

Еще 3 октября 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту по военным репарациям. В нем Польша требует, среди прочего, компенсации в размере более 6 триллионов злотых. В Германии ответили на ноту 28 декабря 2022 года. По заявлению немецкого правительства, вопрос репараций и военных возмещений остается закрытым.

Правительство Республики Польша будет продолжать прилагать усилия по урегулированию задолженности, возникшей вследствие немецкой агрессии и оккупации в 1939 – 1945 годах,
– подчеркнули в МИД.

Почему Польша не получила репараций раньше

  • В 1953 году тогдашнее коммунистическое руководство Польши официально отказалось от всех прав на получение военных репараций. Это произошло под давлением СССР, пытавшегося освободить Восточную Германию от каких-либо выплат.
  • Однако польская партия "Право и Справедливость" и ее лидер Ярослав Качинский настаивают на восстановлении справедливости. Раньше именно Качинский представил отчет о потерях, которые подверглись Польше в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны.
  • Ранее, в 2020 году, Польша заявляла, что Россия также должна заплатить за ущерб во Второй мировой войне. Ярослав Качинский отметил, что не надеется на осознание России, но преступления не имеют срока давности.
Автор: Альона Захарова