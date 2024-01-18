За неявку в военкомат за 6 часов – тюрьма: в Польше усиливают закон о мобилизации

В Польше начал действовать новый образец повестки на случай мобилизации. Известно, что введенные изменения не существенны. Впрочем, интересно, что граждан за неявку в подразделения в течение ближайших часов после получения повестки будут наказывать лишением свободы.

Распоряжение Министра национальной обороны от 7 декабря 2023 об образце призыва на срочную военную службу содержит только два абзаца и дополнение. Речь идет о новом образце призыва на срочную военную службу в случае мобилизации и во время войны. Он был объявлен только в конце прошлого года и вступил в силу через 14 дней после объявления, то есть 13 января 2024 года.

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В Польше усилили мобилизацию

Образец приписной карточки состоит из части, предназначенной для начальника военного пункта комплектования, а также части для подлежащего призыву.

В документе предусмотрено место для внесения места и даты явки вызванного лица и сведений о последствиях неявки по вызову. В нем вносятся данные о дате и месте явки вызванного лица и последствиях в случае неисполнения повестки.

Речь идет о том, что термин "Немедленно" в документе означает, что лицо, которому он назначен, должно явиться к указанному месту не позднее чем через 6 часов с момента получения уведомления об объявлении общей мобилизации или начале войны.

Дата прибытия, указанная, например, на второй день мобилизации до 12:00, означает, что лицо должно явиться в указанный следующий день мобилизации, зачисленный самостоятельно по отношению к первому дню мобилизации, указанному в правом верхнем углу первой страницы карты назначения,

– указано в инструкции.

По новым правилам мобилизованный должен прибыть в военкомат через 6 часов после получения повестки, в противном случае его ждет тюрьма.

Наказание за неявку во время мобилизации

В то же время в документе указано, что лицо, которое во время мобилизации или войны, будучи призванным на действительную военную службу, не явилось на эту службу в определенное время и в определенном месте, наказывается лишением свободы на срок не менее 3 лет. Однако есть и худшие наказания.

Лицо, которое во время мобилизации или на войне с целью постоянного уклонения от прохождения военной службы, будучи призванным на действительную военную службу, не явилось на эту службу в установленный день и место, наказывается лишением свободы сроком не менее 5 лет,

– говорится в документе.

Положение предусматривает, что возможные ситуации, когда вызванное лицо не сможет появиться в определенное время и место, указанные в карточке записи. Тогда он обязан сообщить о причинах командиру воинской части, в которую он обязано прибыть, и явиться в установленное место немедленно, когда появится возможность.

В Украине идет мобилизация: коротко