Розпорядження Міністра національної оборони від 7 грудня 2023 року про зразок призову на строкову військову службу містить лише два абзаци та додаток. Мовиться про новий зразок призову на строкову військову службу у разі мобілізації та під час війни. Він був оголошений лише наприкінці минулого року та набув чинності через 14 днів після оголошення, тобто 13 січня 2024 року.

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Зразок приписної картки складається з частини, призначеної для начальника військового пункту комплектування, а також частини для особи, яка підлягає призову.

У документі передбачено місце для внесення місця і дати явки викликаної особи та відомостей про наслідки неявки за викликом. У ньому вносяться дані про дату і місце явки викликаної особи та наслідки у разі невиконання повістки.

Йдеться про те, що термін "Негайно" у документі означає, що особа, якій він призначений, повинен з'явитися до вказаного місця не пізніше, ніж за 6 годин з моменту отримання повідомлення про оголошення загальної мобілізації або початок війни.

Дата прибуття, зазначена, наприклад, на другий день мобілізації до 12:00, означає, що особа повинна з'явитися у зазначений наступний день мобілізації, зарахований самостійно стосовно першого дня мобілізації, зазначеного у правому верхньому куті першої сторінки картки призначення,

– зазначено в інструкції.

За новими правилами мобілізований має прибути у військкомат через 6 годин після отримання повістки, інакше його чекає в'язниця.

Покарання за неявку під час мобілізації

Водночас у документі вказано, що особа, яка під час мобілізації або війни, будучи призваною на дійсну військову службу, не з'явилася на цю службу у визначений час і в певному місці, карається позбавленням волі на строк не менше 3 років. Однак є і гірші покарання.

Особа, яка під час мобілізації або на війні з метою постійного ухилення від проходження військової служби, будучи призваною на дійсну військову службу, не з'явилася на цю службу у встановлений день і місце, карається позбавленням волі строком не менше 5 років,

– мовиться в документі.

Положення передбачає, що можливі ситуації, коли викликана особа не зможе з’явитися у визначений час і місце, зазначені в картці запису. Тоді громадянин зобов'язаний повідомити про причини командирові військової частини, до якої він зобов'язана прибути, і з'явитися у встановлене місце негайно, коли виникне можливість.

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