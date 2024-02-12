Блокировка украинского зерна: еврокомиссар обратился к трем приграничным странам ЕС

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис обратился к Польше, Венгрии и Словакии. Он призвал их снять односторонние ограничения против украинского экспорта зерновых товаров.

Он отметил, что ЕС уже разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции. Об этом Валдис Домбровскис заявил во время дебатов в Комитете агрокультуры в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Призвал прекратить односторонние ограничения

Еврокомиссар по вопросам торговли отметил, что ранее Еврокомиссия уже вводила защитные меры для соседних государств-членов ЕС по импорту преимущественно сырьевых товаров из Украины, таких как зерно, кукуруза и семена подсолнечника. Далее Еврокомиссия вместе с Украиной разработали механизм экспортного контроля. По словам Домбровскиса, этот механизм успешно функционирует между Украиной и Румынией.

Этот механизм не работает, например, с Польшей, Венгрией и Словакией, поскольку эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат как исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и вашим обязательствам по Соглашению о свободной торговле с Украиной и ВТО,

– отметил Домбровскис.

Он обратился к правительствам этих государств с просьбой прекратить односторонние ограничения. Представитель ЕК говорит, что кроме механизма экспортного контроля Еврокомиссия выступила с предложением ввести автономные торговые меры в тех странах, которые сталкиваются с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта.

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Валдис Домбровскис добавил, что полосы солидарности остаются до сих пор актуальными, хотя Украина и смогла частично восстановить работу Черноморского коридора. Он отметил, что уровень экспорта через Черное море все еще не достиг довоенного уровня.

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