Польские пограничники в пункте пропуска Гжехотки задержали двух собак, которые пересекли границу с территории России. В ходе ветеринарного осмотра у них были обнаружены специальные микрочипы, поэтому животных готовят к передаче российской стороне.

Как сообщает издание RMF24, четвероногие бродили возле пешеходного перехода в Гжехотках в течение нескольких часов около двух недель назад, после чего их поймали польские охранники.

Каковы подробности?

Глава гмины Бранево Якуб Борнус рассказал, что местные власти сначала пытались разыскать хозяев самостоятельно. Чиновники разместили объявление в социальных сетях с просьбой откликнуться или взять животных под опеку, однако никто на призыв не откликнулся.

Из-за отсутствия желающих приютить беглецов их планировали доставить в приют в Тчеве, с которым у муниципалитета есть официальное соглашение.

Впрочем, перед транспортировкой собак отправили на обязательный осмотр, который изменил дальнейший ход событий.

Возвращение животных регулирует международное соглашение

Ветеринар подтвердил, что животные полностью здоровы, а также обнаружил у них российские микрочипы. Сразу после этого муниципальные власти обратились в польскую пограничную службу, чтобы организовать процедуру возвращения собак в Россию.

Пресс-секретарь Варминско-Мазурской пограничной службы Мирослава Александрович пояснила, что возвращение животных в случае случайного пересечения границы четко предусмотрено международным соглашением между Польшей и Россией. Она добавила, что подобная процедура является вполне обычной практикой, которая происходит на территории гмины Бранево один-два раза в год.

По словам пресс-секретаря, ранее польские пограничники уже передавали российской стороне лошадь, которая заблудилась на местном пастбище. Несколько лет назад произошел и обратный случай, когда российские пограничники вернули обратно польское стадо коров.

Ранее мы сообщали о том, что в Польше правоохранители задержали шестерых человек, подозреваемых в нанесении провокационных надписей "Слава УПА" на памятниках в Варшаве.

По данным следствия, за выполнение задания им пообещали 1000 злотых. Следователи также не исключают, что эта акция могла быть частью операции, организованной в интересах российской разведки.