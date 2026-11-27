Як повідомляє видання RMF24, чотирилапі блукали біля переходу в Ґжехотках упродовж кількох годин близько двох тижнів тому, після чого їх упіймали польські вартові.

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Які подробиці?

Голова гміни Бранево Якуб Борнус розповів, що місцева влада спочатку намагалася розшукати господарів самостійно. Чиновники оприлюднили оголошення в соціальних мережах із проханням відгукнутися або взяти тварин під опіку, однак жодна людина на заклик не відреагувала.

Через відсутність охочих прихистити втікачів їх планували доправити до притулку в Тчеві, з яким муніципалітет має офіційну угоду.

Втім, перед транспортуванням собак відправили на обов'язковий огляд, який змінив подальший перебіг подій.

Повернення тварин регулює міжнародна угода

Ветеринар підтвердив, що тварини повністю здорові, а також зафіксував у них російські мікрочипи. Одразу після цього муніципальна влада звернулася до польської прикордонної служби, щоб організувати процедуру повернення собак до Росії.

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Речниця Вармінсько-Мазурської прикордонної служби Мірослава Александрович пояснила, що повернення тварин у разі випадкового перетину кордону чітко передбачене міжнародною угодою між Польщею та Росією. Вона додала, що подібна процедура є цілком звичною практикою, яка трапляється на території гміни Бранево один-два рази на рік.

За словами речниці, раніше польські прикордонники вже передавали російській стороні коня, який заблукав на місцеве пасовище. Кілька років тому відбувся і зворотний випадок, коли російські прикордонники повернули назад польське стадо корів.

Раніше ми розповідали про те, що в Польщі правоохоронці затримали шістьох осіб, яких підозрюють у нанесенні провокаційних написів "Слава УПА" на пам'ятниках у Варшаві.

За даними слідства, за виконання завдання їм пообіцяли 1000 злотих. Слідчі також не виключають, що акція могла бути частиною операції, організованої в інтересах російської розвідки.