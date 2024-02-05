Польша заявила об усиленном патрулировании на границе: что говорят в Воздушных силах

С начала февраля в Польше ввели усиленное патрулирование на Востоке страны и сделали предупреждение для гражданских самолетов. Таким образом поляки защищают собственные границы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что, если существует угроза, то надо отвечать врагу и реагировать каким-то образом, передает 24 Канал.

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Для Польши Россия тоже враг

Игнат сообщил, что Польша начала патрулировать восточные границы, но говорится также и о Калининградской области. Там Россия также держит авиацию. Хотя это и не является новой информацией, а вражеская активность не наблюдается, однако ничего удивительного в действиях Польши нет.

Сейчас карта фактически чистая от воздушных целей по всей территории страны, даже на оккупированной территории. Возможно, это сейчас связано больше погодными условиями и так далее. Но российская авиация может быть где угодно. Ничего удивительного в этом нет. Когда есть какая-то активность по ту сторону границы, соответственно должно быть противодействие,

– пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил также добавил, что Польша поднимала истребители и раньше – во время воздушных тревог и массированных ракетных обстрелов Украины. Игнат отметил, что, если есть такая активность, то надо как-то реагировать и отвечать врагу. Поскольку Россия для Польши тоже враг, то такие действия вполне ожидаемы.

Где будут действовать предупреждения для пилотов в Польше

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши 4 февраля сообщило, что для гражданской авиации вдоль границы с Россией и Беларусью будут действовать предупреждения.

Сообщение имеет целью предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе,

– объяснили польские военные.

Предупреждение будет действовать с 5 февраля 2024 года по 5 мая 2024 года. К слову, NOTAM – это оперативные сообщения для гражданской авиации, которые содержат предупреждения для пилотов воздушных сил о возможной опасности в течение маршрута или локации, которые могут влиять на безопасность полетов.