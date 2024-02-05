Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що, якщо існує загроза, то треба відповідати ворогу й реагувати якимось чином, передає 24 Канал.

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Для Польщі Росія теж ворог

Ігнат повідомив, що Польща почала патрулювати східні кордони, але мовиться також і про Калінінградську область. Там Росія також тримає авіацію. Хоча це й не є новою інформацією, а ворожа активність не спостерігається, однак нічого дивного у діях Польщі немає.

Зараз карта фактично чиста від повітряних цілей по всій території країни, навіть на окупованій території. Можливо, це зараз пов'язано більше погодними умовами й так далі. Але російська авіація може бути будь-де. Нічого дивного в цьому немає. Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія,

– пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил також додав, що Польща підіймала винищувачі й раніше – під час повітряних тривог та масованих ракетних обстрілів України. Ігнат наголосив, що, якщо є така активність, то треба якось реагувати й відповідати ворогу. Оскільки Росія для Польщі теж ворог, то такі дії є цілком очікуваними.

Де діятимуть попередження для пілотів у Польщі

Оперативне командування Збройних Сил Польщі 4 лютого повідомило, що для цивільної авіації вздовж кордону з Росією та Білоруссю діятимуть попередження.

Повідомлення має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні,

– пояснили польські військові.

Попередження діятиме з 5 лютого 2024 року по 5 травня 2024 року. До слова, NOTAM – це оперативні повідомлення для цивільної авіації, які містять попередження для пілотів повітряних сил про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації, які можуть впливати на безпеку польотів.