Польша до сих пор не передала Украине обещанные МиГи: в чем причина

Варшава до сих пор не отправила Киеву обещанные истребители МиГ-29 из-за нехватки средств на их модернизацию. В то же время она готова передать самолеты в обмен на украинские технологии.

Как рассказал в интервью изданию РБК-Украина посол Украины в Польше Василий Боднар, в настоящее время главным препятствием для поставок авиации остается именно технический вопрос. По его словам, польская сторона открыто заявляет о готовности помочь, но ожидает ответных шагов.

Что тормозит передачу самолетов

Дипломат пояснил, что пока нет средств, чтобы должным образом модернизировать эти боевые машины перед отправкой.

Пока у нас нет средств на модернизацию. Но польская сторона заявляет о готовности передать их в обмен на соответствующую помощь со стороны Украины, поэтому поэтому это вопрос актуален,

– Василий Боднар, посол нашего государства в Польше.

Посол выразил надежду, что уже в ближайшие недели в этом процессе будет отмечен определенный прогресс.

В то же время он подчеркнул, что не хочет забегать вперед, ведь в прошлом уже неоднократно звучали громкие анонсы, которые так и не воплотились в реальность.

Напомним, что вопрос о поставках этих истребителей уже давно вызывает дискуссии между Киевом и Варшавой. Еще в августе появлялась информация о том, что страны завершают соглашение по авиации. Тогда предполагалось, что в обмен на самолеты Польша получит украинские беспилотники и соответствующие технологические ноу-хау, однако предварительные договоренности так и не были полностью реализованы.

В то же время Варшава готовит для Украины очередной пакет помощи. В него, в частности, должны войти ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые постепенно выводятся из вооружения польской армии.