Як розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна посол України в Польщі Василь Боднар, наразі головною перепоною для постачання авіації залишається саме технічне питання. За його словами, польська сторона відкрито декларує бажання допомогти, але чекає на зустрічні кроки.

Що гальмує передачу літаків

Дипломат пояснив, що наразі немає коштів, аби належним чином оновити ці бойові машини перед відправкою.

Поки у нас немає коштів на модернізацію. Але польська сторона декларує готовність їх передати в обмін на відповідну допомогу з української сторони, тому це питання актуальне,

– Василь Боднар, посол нашої держави в Польщі.

Посол висловив сподівання, що вже найближчими тижнями у цьому процесі з'явиться певний прогрес.

Водночас він наголосив, що не хоче забігати наперед, адже в минулому вже неодноразово лунали гучні анонси, які так і не втілилися в реальність.

Нагадаємо, що питання постачання цих винищувачів вже давно викликає дискусії між Києвом та Варшавою. Ще в серпні з'являлася інформація про те, що країни фіналізують угоду щодо авіації. Тоді передбачалося, що в обмін на літаки Польща отримає українські безпілотники та відповідні технологічні ноу-хау, однак попередні домовленості так і не були повністю реалізовані.

Водночас Варшава готує для України черговий пакет допомоги. До нього, зокрема, мають увійти ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot, які поступово виводяться з озброєння польської армії.