Польша заявила, что белорусские силовики вооружили нелегальных мигрантов

Мигрантов на границе с Польшей вооружили шумовыми гранатами. Они уже применили их в отношении польских военных.

Согласно информации Минобороны Польши, нелегалов вооружили белорусские силовики. Против мигрантов применили слезоточивый газ и водометы.

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16 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Нелегальные мигранты снова начали штурмовать границу, они пытались разрушить забор и попасть в Польшу.

В то же время в польских солдат пытались попасть камнями.

Мигранты применили шумовые гранаты: смотрите видео из твиттера Минобороны Польши

Ситуация на границе Беларуси: главное

На белорусско-польской границе 8 ноября обострилась ситуация. Тогда у границы зафиксировали большое количество беженцев с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис для дестабилизации ситуации в ЕС.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу.

Текст публикации Минобороны Польши:

В ночь на 16 ноября на границе Польши белорусские силовики ломали забор на линии разграничения . Они пытались дать возможность мигрантам нелегально пробраться через границу.

Мигранты были вооружены шумовыми гранатами со стороны белорусских служб, они бросали их в польских солдат и офицеров.