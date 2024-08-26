"Воздушный объект" нарушил границу Польши во время сегодняшней атаки России

Польская армия заявила о нарушении воздушного пространства страны "воздушным объектом" во время массированной атаки России против Украины сегодня, 26 августа.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что во время утренней воздушной атаки России по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда.

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При этом в ведомстве отметили, что это не ракета. Соответствующее сообщение сделали около 13:00 по польскому времени.

В Польше мог упасть беспилотник

Оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клещ заявил, что вероятно речь идет о беспилотнике. Пока дрон не нашли, поиски на польской территории продолжаются.

По его словам, этот объект зафиксировали как минимум три радиолокационные станции.

Предполагают, что беспилотник мог упасть в районе городка Тышовце – с польской стороны возле украинских Червонограда и Соколя.

Справка. Тышовце расположено примерно в 30 километрах от границы Польши с Украиной.

Заметим, что сегодня, 26 августа, Польша снова поднимала военную авиацию во время массированной ракетной атаки России.