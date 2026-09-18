18 сентября польские Вооруженные силы подняли в воздух истребители, а аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу. Об этом сообщило Польское агентство воздушного сообщения (PANSA).

Что известно о приостановке работы польских аэропортов?

Около 8:45 по местному времени агентство сообщило о возобновлении работы аэропортов.

Гражданское авиасообщение в двух приграничных аэропортах блокируется уже третий день подряд. Решение было принято в качестве превентивной меры на фоне повышенной активности вражеских беспилотников вблизи государственной границы.

Так, 17 сентября аэропорты снова закрыли. В тот день российский ударный дрон упал в 4 километрах от польской границы в Волынской области.

16 сентября Польша также подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атаки России на Украину. Воздушные силы Украины тогда фиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Волыни и других западных областей.

Отметим, что для Украины оба польских аэропорта важны.

Жешув-Ясьонка – это главный логистический хаб для западной помощи Украине. Через расположенный там POLLOGHUB проходит военная и гуманитарная помощь от международных партнеров, после чего ее доставляют в Украину автомобильным транспортом.

Польские власти отмечали, что через этот узел проходит более 90%, а по отдельным оценкам – более 95% помощи Украине.

Люблинский аэропорт также используется для транспортировки военной помощи Украине.