Польша закупит у Южной Кореи сотни единиц военной техники

Польша закупит у Южной Кореи танки, гаубицы и истребители. Частично это заменит вооружение, которое Варшава передала Украине.

Южнокорейский генерал в отставке сказал, что соглашение с Польшей является крупнейшей сделкой Сеула по экспорту оружия за всю историю.

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Какое оружие закупит Польша у Южной Кореи

Польша закупает в Южной Корее около 1 000 танков, более 600 артиллерийских орудий и десятки истребителей.

В целом сделка предусматривает закупку:

980 танков на базе южнокорейской модели К2,

648 самоходных бронированных гаубиц К9,

48 истребителей FA-50.

Когда придет оружие

Ожидается, что первые 180 танков К2 производства Hyundai Rotem, оснащенных самозарядными 120 мм пушками, поступят в этом году, а производство 800 модернизированных танков начнется в 2026 году в Польше.

Первые 48 гаубиц K9 производства Hanwha Defense также поступят в этом году, а поставки второй партии должны начаться в 2024 году. С 2026 года они будут производиться в Польше.

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