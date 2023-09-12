Польша не позволит импортировать украинское зерно: политолог объяснил механизм запрета

Польша продлит запрет на импорт украинского зерна. Основной законодатель в аграрной сфере – это Брюссель. Однако польские фермеры против транзита нашего зерна в Польшу.

Польша очень помогла Украине с экспортом зерна, когда Россия заблокировала акваторию Черного моря. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко объяснил 24 Каналу, что из-за дешевого украинского зерно польские фермеры имеют убытки.

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Механизм запрета на импорт зерна

Алексей Буряченко отметил, что когда Россия заблокировала акваторию Черного моря, Украина могла экспортировать зерно только по железной дороге или автомобильному транспорту. Тогда Польша взяла на себя основную ответственность, через ее территорию перевозили подавляющее большинство нашего зерна.

Брюссель определяет, сколько нужно, какого зерна, где выращивать, какая страна, кто будет покупать и куда оно дальше пойдет. Там очень слаженная система с большей передачей полномочий в сфере аграрного хозяйства не стране, которая выращивает зерно, а Брюсселю. Брюссель – основной законодатель в аграрной сфере,

– сказал он.

Европа понимала, что Украине важно экспортировать зерно. Кроме того, украинское зерно конкурентное на европейском рынке, ведь оно дешевле. Однако польские фермеры против, ведь имеют определенные убытки.

"Польские фермеры против этого. Даже не против того, что Польша закупает зерно из Украины, а даже что Польша стала транзитной страной. В этом их поддерживают фермеры из других европейских стран", – подчеркнул Буряченко.

По мнению политолога, точку в этом вопросе должен поставить Брюссель. К примеру, компенсировать польским и фермерам из других стран неполученную прибыль, убытки. Украина и партнеры будут работать в этом направлении и найдут правильное решение.

Запрет импорта украинского зерна: главное