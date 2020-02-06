В Польше загорелся автобус из Украины: фото

В Польше загорелся украинский автобус. Инцидент произошел вечером 5 февраля в Лодзинском воеводстве.

В автобусе из Украины путешествовало 8 человек, сообщает Interia. Никто не пострадал.

К теме: В Италии скоростной поезд сошел с рельсов: 2 погибших, десятки пострадавших

По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел незадолго до 18 часов на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.



Последствия пожара в украинском автобусе / Фото Lodz

Людей эвакуировали еще до приезда пожарных. На момент прибытия 5 пожарно-спасательных команд автобус уже весь горел.



Автобус с Украиной полностью сгорел / Фото Lodz

Пожар произошел в задней части автобуса.



Людей сразу эвакуировали / Фото Lodz

На момент аварии дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта.

Обратите внимание: На Харьковщине произошло жуткое ДТП, 5 человек погибли: фото