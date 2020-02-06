В Польше загорелся автобус из Украины: фото
В Польше загорелся украинский автобус. Инцидент произошел вечером 5 февраля в Лодзинском воеводстве.
В автобусе из Украины путешествовало 8 человек, сообщает Interia. Никто не пострадал.
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По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел незадолго до 18 часов на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.
Последствия пожара в украинском автобусе / Фото Lodz
Людей эвакуировали еще до приезда пожарных. На момент прибытия 5 пожарно-спасательных команд автобус уже весь горел.
Автобус с Украиной полностью сгорел / Фото Lodz
Пожар произошел в задней части автобуса.
Людей сразу эвакуировали / Фото Lodz
На момент аварии дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта.
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