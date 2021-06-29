В день свадьбы: в Польше 24-летний украинец взорвал дом молодоженов
29 июня 2021 , 15:47Читати новину українською
Источник:Wyborcza
В Польше 24-летнего украинца подозревают в том, что он намеренно взорвал дом в селе Соснов, который принадлежал молодым супругам. Это произошло в день их свадьбы.
Взрыв разрушил дом
К счастью, в момент взрыва в здании никого не было. В то же время жилье разрушено. Жить там сейчас невозможно.
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По данным польских СМИ, украинец взорвал здание на заказ. Взрыв в доме Эльжбеты и Адама Вавжиняков прозвучал в день свадьбы влюбленных. В результате инцидента одна стена полностью упала, а на других – пошли трещины.
Сначала правоохранители предполагали, что причиной является взрыв газа. В то же время экспертиза установила, что кто-то подбросил в подвал бутылку с горючим веществом.
Как задерживали украинца
- Через несколько часов после инцидента в соседнем селе заметили окровавленного мужчину.
- Он имел сильные ожоги рук и раны на ногах.
- Пострадавший просил людей о помощи. Однако просил медиков не вызывать.
- В то же время крестьяне все же вызвали полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого – 24-летнего гражданина Украины.