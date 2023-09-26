"Вмешательство во внутренние дела и выборы": в Варшаве высказались о словах Шольца про визы

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил ввести пограничный контроль между Германией и Польшей из-за незаконной выдачи сотен тысяч рабочих виз мигрантам. В Варшаве на такие заявления Шольца выразили негодование.

В частности, польская сторона отметила, что слова немецкого канцлера "нарушают принципы суверенного равенства стран". Об этом написал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Что сказали на заявления Шольца в Варшаве

Рау заявил, что компетенции канцлера Германии явно не касаются рассмотрения дела в Польше. Более того, глава МИД Польши даже заявил о попытке вмешаться в выборы в стране.

Заявления на этот счет указывают на намерения вмешательства во внутренние дела польского государства и избирательную кампанию в Польше,

– сказал он.

Он также призвал канцлера Германии "во имя хороших двусторонних отношений" уважать суверенитет Польши и воздержаться от заявлений, вредящих их отношениям.

Кроме того, правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Станислав Жарин отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц использует визовую проблему для политического давления на польские власти. По его словам, сложно это оценивать иначе, чем давление на Польшу во время избирательной кампании.

Вместе с тем в польских властях отметили, что нарушения в выдаче виз в Польше случайны и уже расследуются службами. Центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.

Что известно о скандале с визами в Польше