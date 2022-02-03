В Польше хотят, чтобы силы США, прибывшие в страну, остались на постоянной основе

В МИД Польши заявили, что хотят, чтобы силы США, прибывшие в страну, остались там на постоянной основе с ротацией. Речь идет о 1 700 военных.

Решение о направлении войск в Восточную Европу уже было принято в Белом доме. Речь идет о 2 тысячах военных.

Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США.

Збигнев Рау – глава МИД Польши – будет инициировать, чтобы силы США остались в стране на постоянной основе.

Мариуш Блащак – министр обороны Польши – заявил, что направление войск свидетельствует: США и НАТО серьезно относятся к угрозе со стороны России. Они послали сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине.

Согласно объявлениям, 1,7 тысячи дополнительных войск США перебросят в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. Мы против любой агрессии по отношению к нашему соседу,

– заявил Блащак.

Войска США в Европе

Всего в Европе на позициях повышенной боевой готовности находятся 8 500 военных США.

На фоне угрозы со стороны России в Штатах было принято решение направить в Восточную Европу 2 тысячи военных. Из них 1 700 – в Польшу, а 300 – в Германию.

Кроме того, тысячу военных кавалерийского полка из Германии отправят в Румынию.

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