В Польше хотят, чтобы силы США, прибывшие в страну, остались на постоянной основе
Источник:телеграм "Карточный Домик"
В МИД Польши заявили, что хотят, чтобы силы США, прибывшие в страну, остались там на постоянной основе с ротацией. Речь идет о 1 700 военных.
Решение о направлении войск в Восточную Европу уже было принято в Белом доме. Речь идет о 2 тысячах военных.
Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США.
Збигнев Рау – глава МИД Польши – будет инициировать, чтобы силы США остались в стране на постоянной основе.
Мариуш Блащак – министр обороны Польши – заявил, что направление войск свидетельствует: США и НАТО серьезно относятся к угрозе со стороны России. Они послали сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине.
Согласно объявлениям, 1,7 тысячи дополнительных войск США перебросят в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. Мы против любой агрессии по отношению к нашему соседу,
– заявил Блащак.
Войска США в Европе
- Всего в Европе на позициях повышенной боевой готовности находятся 8 500 военных США.
- На фоне угрозы со стороны России в Штатах было принято решение направить в Восточную Европу 2 тысячи военных. Из них 1 700 – в Польшу, а 300 – в Германию.
- Кроме того, тысячу военных кавалерийского полка из Германии отправят в Румынию.