Ранее Зых осудила российскую агрессию и назвала Путина военным преступником. Впрочем, уже вскоре попросила прощения.

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Малгожата Зых попросила прощения у Путина

"Называть российского президента Владимира Путина военным преступником не соответствует ценностям демократического правового государства и христианским ценностям", – заявила Малгожата Зых.

Свое заявление обосновало тем, что до сих пор нет приговора Международного уголовного суда о причастности Путина к незаконной депортации украинских детей. Кроме того, она извинилась перед военным преступником.

Вы не можете осуждать другого человека, потому что это может сделать только Бог. Каждый, пока жив, имеет право на обращение и спасение. Поэтому, чтобы иметь чистую совесть, я прошу прощения перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвала его военным преступником в своем заявлении от 30 августа этого года,

– цинично написала Малгожата Зых.

Кстати, местные СМИ отметили, что женщина ранее выступала против "украинизации" Польши и не хотела осуждать российскую агрессию.

Заметим, что кандидат был снят с выборов. Малгожата Зых не будет баллотироваться в Сенат ни от PSL, ни от другой оппозиционной силы, которые между собой заключили избирательный сенатский пакт.

Любопытно! Малгожата Зых баллотировалась на выборах в польский Сенат в 2019 году по списку ультраправой партии "Конфедерация". Журналисты отмечают, что она тесно сотрудничала с Гжегожем Брауном – депутатом группы, известным скандальными украинофобскими заявлениями. Также в том же году Зых была соорганизатором конференции "Стоп украинизации Польши".

Путин – военный преступник