Раніше Зих засудила російську агресію та назвала Путіна воєнним злочинцем. Втім, вже незабаром попросила вибачення.
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Малгожата Зих попросила вибачення у Путіна
"Називати російського президента Владіміра Путіна військовим злочинцем не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям", – заявила Малгожата Зих.
Свою заяву обґрунтувала тим, що досі немає вироку Міжнародного кримінального суду щодо причетності Путіна до незаконної депортації українських дітей. Окрім того, вона попросила вибачення у воєнного злочинця.
Ви не можете засуджувати іншу людину, тому що це може зробити тільки Бог. Кожен, поки живий, має право на навернення та спасіння. Тому, щоб мати чисту совість, я прошу вибачення перед президентом Росії Владіміром Путіним за те, що назвала його воєнним злочинцем у своїй заяві від 30 серпня цього року,
– цинічно написала Малгожата Зих.
До речі, місцеві ЗМІ зазначили, що раніше жінка виступала проти "українізації" Польщі та не хотіла засуджувати російську агресію.
Зауважимо, що кандидатку зняли з виборів. Тож Малгожата Зих не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили, які між собою уклали виборчий сенатський пакт.
Путін – воєнний злочинець
- Варто нагадати, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд, також відомий як Гаазький трибунал, видав ордер на арешт Путіна.
- Головний прокурор МКС наголосив, є переконливі докази, що президент Росії несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.
- Зауважимо, що під час повномасштабної війни окупанти вчиняють жахливі воєнні злочини проти цивільного населення. Зокрема, звірства в Бучі, Ірпені та Ізюмі шокували весь світ.
- Російські військові продовжують тактику терору. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі ракетами та дронами, безжалісно вбивають дітей, а тоді цинічно брешуть про ураження нібито "військових" об'єктів.
- Окрім того, з осені 2022-го окупанти намагалися занурити українців у цілковиту темряву та холод. Ворог обстрілював та знищував енергетичну інфраструктуру.
- Владімір Путін – воєнний злочинець, для якого "немає" правил, норм і законів. На його руках кров тисяч невинних людей. Тож просити у нього вибачення – цинізм та абсурд.