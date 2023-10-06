Угрожали убить и называли "к***ой": на украинку с 5-летней дочерью напали в Польше

Инцидент произошел 29 сентября в польской деревне Завоя. Там двое мужчин набросились на украинку и ее пятилетнюю дочь.

Известно, что мужчины не просто напали на женщину, но и угрожали ей убийством, говорится на фейсбук-странице "Очаг мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше. Также рассказывают, что в девочку бросали жестяные банки из-под пива.

Читайте также Помощь украинцам в Польше: социальную поддержку беженцев могут отменить

Что известно о нападении на украинку

По имеющейся информации, женщина вполне могла стать жертвой двух мужчин. Они говорили, что убьют ее только за то, что она – украинка. В ее дочь они швыряли пустые жестянки из-под пива, а также кричали, что она – "украинская к***а", а также, что ей "должно быть стыдно, потому что у нее украинская мать".

Представители местной полиции дали комментарий польскому изданию Sucha24.pl. В нем не признали, что проигнорировали поиск агрессоров. Также заявили, что якобы задержали их уже на следующий день с момента инцидента.

Правоохранители говорят, что задержали 47-летнего мужчину и его 59-летнего товарища. Им предъявили обвинения в публичном образе по национальному признаку. Также прокуратура применила меры пресечения – полицейский надзор и запрет приближаться к потерпевшим.

На них за совершенное может ожидать лишения свободы сроком до трех лет.

Накануне мы рассказывали о жутком инциденте, который произошел еще несколько лет назад в польском Вроцлаве. Там в вытрезвителе замучили украинца.

Его замучили полицейские