Угрожали убить и называли "к***ой": на украинку с 5-летней дочерью напали в Польше
Инцидент произошел 29 сентября в польской деревне Завоя. Там двое мужчин набросились на украинку и ее пятилетнюю дочь.
Известно, что мужчины не просто напали на женщину, но и угрожали ей убийством, говорится на фейсбук-странице "Очаг мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше. Также рассказывают, что в девочку бросали жестяные банки из-под пива.
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Что известно о нападении на украинку
По имеющейся информации, женщина вполне могла стать жертвой двух мужчин. Они говорили, что убьют ее только за то, что она – украинка. В ее дочь они швыряли пустые жестянки из-под пива, а также кричали, что она – "украинская к***а", а также, что ей "должно быть стыдно, потому что у нее украинская мать".
Представители местной полиции дали комментарий польскому изданию Sucha24.pl. В нем не признали, что проигнорировали поиск агрессоров. Также заявили, что якобы задержали их уже на следующий день с момента инцидента.
Правоохранители говорят, что задержали 47-летнего мужчину и его 59-летнего товарища. Им предъявили обвинения в публичном образе по национальному признаку. Также прокуратура применила меры пресечения – полицейский надзор и запрет приближаться к потерпевшим.
На них за совершенное может ожидать лишения свободы сроком до трех лет.
Накануне мы рассказывали о жутком инциденте, который произошел еще несколько лет назад в польском Вроцлаве. Там в вытрезвителе замучили украинца.
Его замучили полицейские
- Польские журналисты выложили кадры из камер наблюдений. Они свидетельствуют о том, что полицейские подвергали пыткам украинца. Собственно, его отец еще в 2021 году рассказал, что на лице сына были "тонны грима".
- 26-летний Дмитрий Никифоренко родом из Немирова Винницкой области. Он во Вроцлаве работал на строительстве. А вечером 30 июля 2021 возвращался домой после барбекю с коллегами, на котором все выпивали.
- Мужчина был пьян, а на видео можно увидеть, что он шатался, но передвигался сам. Дмитрий с тремя коллегами сел в автобус, но они вышли раньше, а он уснул.
- На конечной остановке его пыталась разбудить другая пассажирка, но не смогла. Она рассказала о нем водителю, который после неудачной попытки разбудить мужчину вызвал скорую и полицию. Собственно, сотрудники последней забрали его в вытрезвитель.
- Там полицейские нацепили на него наручники. Зачем-то распыляли слезоточивый газ, пытались заламывать руки и обездвиживать его. В результате этих действий мужчина и умер.