Вышла из больницы и исчезла: в Польше нашли мертвую украинку
Источник:Polska Agencja Prasowa
В польском городе Люблин обнаружили мертвую украинку. Она вышла из больницы 30 октября, после чего перестала выходить на связь.
Тревогу забили родные украинки. Они пытались с ней связаться, но та не выходила на связь.
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В Люблине нашли мертвую украинку
В субботу, 4 ноября, около 16:00 случайный прохожий обнаружил в кустах на улице Лещинского тело женщины. На место сразу вызвали полицию и экспертов-криминалистов.
Они установили, что погибшая – гражданка Украины. Ее разыскивали с 30 октября. В тот день женщина вышла из больницы и перестала выходить на связь.
По словам правоохранителей, на теле погибшей не обнаружены следы насильственной смерти. Что стало причиной гибели – неизвестно. Результаты появятся после проведения экспертиз.
Расследование ведет Люблинское управление муниципальной полиции.
Уголовные инциденты в Польше: последние новости
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