В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
Источник:Onet Krakow
В Кракове в ночь на 6 ноября неизвестные раскрасили памятник главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионенерам. Монумент разрисовали в "украинские" цвета.
Кроме того, вблизи памятника нашли баллончики с красками и аэрозолями. Там также был плакат.
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В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому
Ночью, 6 ноября, монумент главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионенерам в Кракове неизвестные люди раскрасили в цвета украинского флага, но в перевернутом виде: в верхней части желтый, внизу – синий.
В Польше памятник Пилсудскому раскрасили в "украинские" цвета / Фото Agencja Wyborcza
Также вандалы нанесли на постамент букву N – якобы знак, который используют украинские националисты. Вблизи монумента установили плакат, на котором была надпись на украинском "Польша не только для господ", однако в нем допустили ошибки.
Возле монумента оставили плакат / Фото Agencja Wyborcza
Памятник уже отмыли от краски. Продолжаются завершающие работы по уборке.
Возможная причастность украинцев к вандализму
Gazeta Krakowska уточняет, что правоохранители сомневаются, что это сделали украинцы.
Это не доказательство того, что злоумышленники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на установление лиц виновников, и выясняем обстоятельства преступления,
– рассказала инспектор Катажины Цисло.
Полицейские надеются, что записи камер наблюдения позволят найти вандалов.