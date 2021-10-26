В Польше в общежитии нашли мертвым студента из Украины

В Люблине в Польше обнаружили тело студента из Украины. Это произошло еще в воскресенье, 24 октября.

Его увидели у входа в одно из общежитий. По предварительным данным, причиной смерти было падение с высоты.

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Молодой украинец погиб в Польше

В Люблине на юго-востоке Польши в воскресенье, 24 октября, потерял жизнь молодой украинец – 22-летний студент.

Его тело обнаружили примерно в 7 утра у входа в одно из общежитий университета Люблинская Политехника. Полиция и спасатели оперативно прибыли на место, но единственное, что им оставалось – зафиксировать смерть мужчины.

Поскольку он лежал на крыше над дверью входа в общежитие, первым предположением о причине смерти стало падение с высоты. Дальше оказалось, что парень выпал из окна 3 этажа.

Предварительный осмотр тела умершего показал, что какие-либо посторонние лица к его гибели не причастны. Все обстоятельства трагедии еще будет устанавливать следствие.

К сожалению, случаи гибели украинцев в Польше участились