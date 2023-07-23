Соответствующей информацией поделился министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также рассказал, где именно заработал центр по ремонту.
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Первые танки уже прибыли на сервис
Центр ремонта в Гливице приступил к работе! Первые два Leopard уже прибыли из Украины на завод "Бумар",
– отметил министр.
Первые Leopard из Украины уже прибыли на ремонт / Фото Блащака
Напомним, что на 11 встрече в формате "Рамштайн" Германия и Польша заключили соглашение. Оно предполагало создание хаба, который занимался ремонтом танков Leopard, переданных Украине.
К началу июля проект не продвигался. Тогда мы рассказывали, что существует сразу несколько причин, из-за которых обе страны не могли никак договориться.
Первоначально планировали, что немецкие производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) создадут совместное предприятие. Этот хаб разместили на польских предприятиях в Гливице и Познани совместно с государственным польским заводом оружия PGZ. Собственно, правительство Германии должно было взять на себя расходы по ремонту. И к началу июля возникли именно проблемы с финансированием.
Но поскольку мы уже пишем об открытом центре по обслуживанию, то проблему удалось устранить. Надеемся, что теперь танки для наших военных будут ремонтировать оперативно и они будут возвращаться на фронт, чтобы делать жарко врагу.
Военная помощь из Германии растет
21 июля стало известно о новый пакет военной помощи от Берлина. О нем рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также отметил, что получит Украину на этот раз.
Благодарим наших немецких союзников за новый пакет помощи,
– отметил Ермак.
В новый пакет военной помощи, объявленный 21 июля, входят:
- 10 танков Leopard 1А5;
- 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
- 1035 155-миллиметровых артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;
- мостовая система и 12 прицепов;
- 10 радаров SurveilSPIRE;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 000 аптечек.