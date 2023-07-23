Відповідною інформацією поділився міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він також розповів, де саме запрацював центр з ремонту.

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Перші танки вже прибули на сервіс

Центр ремонту у Глівіце розпочав роботу! Перші два Leopard вже прибули з України на завод "Бумар",

– зазначив міністр.



Перші Leopard з України вже прибули на ремонт / Фото Блащака

Нагадаємо, що на 11 зустрічі у форматі "Рамштайн" Німеччина та Польща уклали угоду. Вона передбачала створення хабу, який би займався ремонтом танків Leopard, переданих Україні.

На початок липня проєкт не просувався. Тоді ми розповідали, що існує відразу кілька причин, через які обидві країни не могли ніяк домовитися.

Спочатку планували, що німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) створять спільне підприємство. Цей хаб мали розмістити на польських підприємствах у Глівіце та Познані спільно з державним польським заводом зброї PGZ. Власне, уряд Німеччини мав взяти на себе витрати з ремонту. І на початок липня виникли саме проблеми з фінансуванням.

Але оскільки ми вже пишемо про відкритий центр з обслуговування, то проблему вдалося усунути. Маємо надію, що тепер танки для наших військових ремонтуватимуть оперативно і вони повертатимуться на фронт, щоб завдавати жару ворогові.

Військова допомога з Німеччини росте

21 липня стало відомо про новий пакет військової допомоги від Берліна. Про нього розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також зазначив, що отримає Україна цього разу.

Вдячні нашим німецьким союзникам за новий пакет допомоги,

– зазначив Єрмак.

До нового пакета військової допомоги, оголошеного 21 липня, входять: