В Польше подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию: фото

2 августа 2021 , 16:23
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Источник:

Wyborcza.pl

В Польше неизвестные устроили пожар в мобильном пункте вакцинации и на эпидемиологической станции. Сгорели столы, медицинская кровать, компьютер и защитные костюмы.

ЧП произошло в городе Замостье в ночь на понедельник, 2 июля. В связи с чем правоохранители усилили меры безопасности в этих учреждениях – поставили круглосуточную охрану.

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Пожар в пункте вакцинации

Сейчас полиция пытается выяснить обстоятельства и установить кто совершил поджог.

  • В мобильном пункте вакцинации сгорели столы, медицинская кровать и компьютер.
  • На эпидемиологической станции загорелась подвальная комната, сгорели защитные костюмы.

Польские СМИ сообщают, что пострадавших в результате возгораний не зафиксировано.


В Польше подожгли пункт вакцинации / Фото East News

Обратите внимание! Это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше.
В городе Гдыня противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки.

Ситуация с COVID-19 в Польше

  • заболели – 2 883 120 человек.
  • выздоровели – 2 653 900 человек.
  • умер – 75 261 гражданин.
Автор: Олег Васьків