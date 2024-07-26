Узбек ранил подростков в Варшаве: полиция обвиняет всех участников конфликта

Несколько дней назад в Варшаве произошла стычка между группой подростков и гражданином Узбекистана. Полиция раскрыла новые детали инцидента.

По словам правоохранителей, конфликта был спровоцирован подростками, которые хотели ограбить мужчину. Всем участникам инцидента предъявили обвинения.

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Какие детали конфликта сообщили в полиции

Согласно информации издания, в среду, 24 июля, 26-летнему гражданину Узбекистана, который ранил двух подростков, было предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений легкой и средней тяжести.

Ему избрали меру пресечения в виде запрета выезда из страны и обязательства появляться в отделение полиции раз в неделю.

Расследование показало, что конфликт спровоцировала группа подростков. Полиция задержала всех участников стычки.

Мы уже знаем, что эти несовершеннолетние также сыграли активную роль в этом инциденте и, возможно, совершили преступление в отношении этого мужчины,

– сообщила представитель полиции Паулина Онишко.

Что могло произойти в день инцидента

По неофициальной информации, три из четырех подростков уже допрошены. Журналисты узнали, что в день инцидента 13-летняя девушка договорилась встретиться с 26-летним узбеком в лесу. Когда мужчина прибыл, подростки напали на мужчину и пытались его ограбить, после чего он вытащил нож и ранил двух из них.

За попытку ограбления подросткам по решению суда будет установлен пробационный надзор, а 13-летнюю девушку, которую признано соучастницей, на три месяца поместят в специальный воспитательный центр для несовершеннолетних.

В издании также отмечают, что во время обыска у подростков изъяли ножи, балаклавы, перцовый баллончик и телескопическую дубинку.

Напомним, что двое подростков получили ранения рук, живота и грудной клетки. У одного из них ранения оказались менее серьезными чем в другом, первую помощь им оказал спасатель, который был рядом.