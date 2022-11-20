В Польше завершили обследование места падения ракеты

В польской деревне Пшеводув специалисты завершили обследование места взрыва ракеты. Ракета упала в польской деревне 15 ноября, когда Россия массированно атаковала Украину.

По состоянию на утро 20 ноября полицейские прекратили охрану места взрыва. Следователей и экспертов тоже нет в приграничной деревне.

Премьер Польши назвал единственный способ втянуть его страну в войну

Также сообщают, что в воскресенье состоится прощание со вторым погибшим в результате взрыва. На месте падения ракеты работала американско-польская группа.

К месту падения ракеты допустили украинских специалистов

После того, как в Польше упала ракета, Украина потребовала, чтобы ее экспертов допустили к месту трагедии. 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох заявил, что Украину допустят к расследованию.

В этот же день президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские специалисты будут действительно участвовать в расследовании обстоятельств падения ракеты.

Уже 18 ноября Украина присоединилась к расследованию в Польши. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские специалисты уже в польском Пшеводуве.

Что известно о падении ракеты в Польше

15 ноября Россия нанесла массированный удар по энергетической системе Украины, в результате чего в Польше упала ракета. Известно, что это случилось в 5 километрах от границы с Украиной. Погибли 2 человека.

17 ноября в Польше заявили о первых результатах расследования. В то же время представитель МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что окончательные результаты расследования будут в ближайшие дни.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет доказательств, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Также Дуда заявил, что с большой вероятностью упавшую на польскую территорию ракету выпустила украинская система ПВО.

Зеленский не сомневается в том, что на территории Польши упала не украинская ракета. В ответ Дуда отметил, что понимает утверждение Зеленского. Он подчеркнул, что не винит Украину в трагедии.

Обратите внимание – Зеленский о ракетном ударе по Польше: смотрите видео