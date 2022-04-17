В Польше таких сейчас мало, – активист о том, какие авто являются самыми востребованными для ВСУ
После полномасштабного вторжения России украинские активисты покупают авто за рубежом, чтобы помочь подразделениям Вооруженных Сил Украины. Параллельно этим транспортом они перевозят гуманитарную помощь из Европы.
Активист Богдан Скаскив в эфире 24 канала рассказал, какие авто сейчас являются самыми востребованными для украинских военных.
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По его словам, в первую очередь речь идет о пикапах, потому что в них можно перевозить различное оружие. Также необходимыми являются полноприводные джипы, ведь на поле боя часто бывает неоднородный грунт.
В то же время с помощью таких автомобилей можно вывозить с поля боя раненых бойцов.
Несколько дней назад нам написали ребята из ВСУ, что первой машиной, которую я привозил, вывезли двух ребят с поля боя. После таких сообщений становится понятно, что мы работаем не зря,
– рассказал активист.
Как отметил Скаскив, из-за большого спроса таких автомобилей в Польше сейчас очень мало. Однако поляки едут в Бельгию, Нидерланды и Швейцарию, где покупают по 3 – 4 машины, перевозят их и уже потом перепродают украинцам за более высокую цену.
"Мы тоже сейчас смотрим на другие страны. Из Великобритании везли несколько автовозов. Сейчас в Швейцарии ищем другие варианты тоже", – добавил активист.
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