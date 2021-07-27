В Польше умер второй украинец, пострадавший в ДТП с пьяной женщиной-водителем
Источник:Укринформ
Еще один украинец, пострадавший в ДТП в Польше 24 июля, скончался в больнице. Он стал второй жертвой пьяной женщины-водителя.
Родственникам уже сообщили
Пострадавший гражданин Украины умер в больнице. Об этом 27 июля заявил советник посольства Украины в Польше Олег Куц.
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О смерти мужчины уже проинформировали родственников. Сейчас решается вопрос транспортировки тела в Украину.
В каком состоянии другие украинцы
По словам дипломата, трое других пострадавших украинцев находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, которая необходима для длительного лечения.
Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ХКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины,
– говорится в сообщении.
Что известно о ДТП в Польше
- Утром 24 июня в Лодзинском воеводстве столкнулись Nissan и микроавтобус Volkswagen Transporter. После того автомобили улетели в кюветы. Вероятно, авария произошла по вине пьяной женщины-водителя легковушки.
- Во время ДТП в крови женщины было 4 промилле алкоголя. На суде она призналась, что имеет проблемы со спиртным.
- В результате инцидента пострадали 10 человек, среди которых 7 – украинцев. Пострадавших в больницы доставляли на вертолете. Двум нашим гражданам выжить не удалось.
- Суд принял водителя Nissan под стражу на 3 месяца. Теперь ей грозит до 18 лет заключения.