В Польше возле границы с Россией упал неизвестный предмет: что говорит полиция

В поле возле города Милаково на северо-востоке Польши упал неизвестный предмет. В СМИ отметили, что объект был военным и упал недалеко от границы с Калининградской областью России.

Все началось с того, что житель небольшого города Милаково в Варминско-Мазурском воеводстве сообщил полиции, что возле его дома упал неизвестный объект.

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Что говорит полиция

Польский таблоид Fakt сначала распространил информацию, что на северо-востоке Польши упал военный объект.

Сейчас его (неизвестный объект – 24 Канал) охраняют офицеры, а потом передадут армии. Мы объясним, что это за предмет и откуда он взялся,

– заявил представитель Варминско-Мазурской полиции Рафал Яцковский.

Польские СМИ отметили, что, вероятно, речь шла о воздушном шаре, который прилетел из Крулевецкой (Калининградской) области, а необходимости в эвакуации жителей нет. Впоследствии информацию о военном объекте опровергла и полиция соседнего города Оструда.

Я подтверждаю, что сегодня утром мы получили сообщение о том, что в поле возле Милаково упал объект, теперь мы можем подтвердить, что это был метеорологический аэростат,

– пояснил представитель полиции.

В полиции добавили, что правоохранители уже зафиксировали "много таких событий, связанных с метеорологическими шарами в области".

Неизвестные объекты в воздушном пространстве Польши