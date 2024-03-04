В Польше возле границы с Россией упал неизвестный предмет: что говорит полиция
Источник:RMF 24
В поле возле города Милаково на северо-востоке Польши упал неизвестный предмет. В СМИ отметили, что объект был военным и упал недалеко от границы с Калининградской областью России.
Все началось с того, что житель небольшого города Милаково в Варминско-Мазурском воеводстве сообщил полиции, что возле его дома упал неизвестный объект.
Читайте также "Только ухудшит ситуацию": в Польше объяснили, почему их солдат не будет в Украине
Что говорит полиция
Польский таблоид Fakt сначала распространил информацию, что на северо-востоке Польши упал военный объект.
Сейчас его (неизвестный объект – 24 Канал) охраняют офицеры, а потом передадут армии. Мы объясним, что это за предмет и откуда он взялся,
– заявил представитель Варминско-Мазурской полиции Рафал Яцковский.
Польские СМИ отметили, что, вероятно, речь шла о воздушном шаре, который прилетел из Крулевецкой (Калининградской) области, а необходимости в эвакуации жителей нет. Впоследствии информацию о военном объекте опровергла и полиция соседнего города Оструда.
Я подтверждаю, что сегодня утром мы получили сообщение о том, что в поле возле Милаково упал объект, теперь мы можем подтвердить, что это был метеорологический аэростат,
– пояснил представитель полиции.
В полиции добавили, что правоохранители уже зафиксировали "много таких событий, связанных с метеорологическими шарами в области".
Неизвестные объекты в воздушном пространстве Польши
- 29 декабря, во время массированного обстрела, в ВС Польши сообщили, что в их воздушное пространство со стороны Украины вошел неопознанный воздушный объект. Его было видно на радарах ПВО, однако впоследствии сигнал исчез.
- Свидетели сообщали, что слышали сильный шум и свист. Этот объект был похож на ракету и двигался на запад. Впоследствии стало известно, что неизвестный объект видели многие жители Грубешевского, Томашовского и Замосского уездов.
- В то же время никакой информации о взрыве не было. Поэтому в Польше предположили, что это могло быть "лишь мгновенное нарушение воздушного пространства, и этот неопознанный объект вернулся в Украину".