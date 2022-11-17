Как пропаганда Кремля цинично обернула ракетную атаку 15 ноября на "давление на Россию": анализ ISW

Россияне нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины 15 ноября. Но пропаганда Кремля не была бы собой, не пытаясь найти себе оправдание.

Напомним, что во время массированной атаки две ракеты упали в Польше. В результате погибли двое мирных жителей. И именно эту ситуацию пропагандисты решили использовать в свою пользу.

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Падение ракет в Польше назвали провокацией

Как отмечают в Институте по изучению войны, российские пропагандисты использовали кремлевские нарративы. Согласно им, ракетный удар по территории Польши – ничто иное, как провокация Запада. Это 16 ноября отметили в минобороны страны-агрессора. Там отметили, что заявления украинских и иностранных официальных лиц о падении ракет на территории страны НАТО – "преднамеренная провокация с целью эскалации конфликта".

Не смолчал и Дмитрий Медведев. Он решил цинично обвинить Запад в приближении к мировой войне. Не обошлись без критики западных и украинских официальных лиц и российские военные блоггеры. Мол, Россию стремятся умышленно обвинить в оправдании роста поддержки Украины, а также дальнейшей эскалации в Восточной Европе.

Были и те, кто считает, что этот трагический инцидент попытались использовать, чтобы давить на Россию. Мол, это должно заставить ее прекратить ракетную кампанию против критической инфраструктуры. А еще россияне убеждены, что падение ракет в Польше – возможность оправдать отправку более современной ПВО в Украину.

Аналитики заметили: тот факт, что военные блоггеры повторяют нарративы Кремля – ожидаемая реакция российского информационного пространства. Ведь в России продолжают нести чепуху о том, что страна-агрессор якобы противостоит Западу. Последний, напомним, пытается всячески унизить ее.

Эффективность украинской ПВО поражает

Напомним, что 15 ноября российские военные атаковали Украину свыше 90 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, а также "Калибр". Кроме того, враг выпустил 10 беспилотников. Все это захватчики использовали для того, чтобы бить по объектам критической инфраструктуры в ряде областей нашего государства. В Воздушных силах отметили, что удалось сбить 75 ракет, а также все дроны-камикадзе.

Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября отметил эффективность системы NASAMS, предоставленной недавно Украине. Каждый ее удар по цели был точен. Юрий Игнат отметил, что установка отработала 10 из 10 целей.

Заметим, что при массированном ракетном ударе Россия могла использовать значительную часть своих ракет. Так что понадобится еще достаточно много времени, чтобы враг мог снова повторить подобную атаку.

В то же время, не стоит забывать, что угроза ударов остается. К примеру, в акватории Черного моря находится один подводный ракетоноситель. Он переносит на себе четыре ракеты типа "Калибр".

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