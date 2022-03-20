В Польшу эвакуировали незрячих и слабовидящих детей из специализированной школы Харькова
20 марта 2022 , 09:23Читати новину українською
Источник:Радио Свобода
В Польшу эвакуировали незрячих и слабовидящих детей из специализированной школы Харькова имени Короленко. Ранее в учебное заведение попал снаряд.
После обстрела оккупантами помещение школы осталось без света и воды. Воспитанники и сотрудники долгое время оставались в подвале помещения.
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Часть детей далось эвакуировать сразу, впрочем, большинство учеников переехали в безопасное место только недавно.
Сейчас около четырех десятков детей, а также педагогов, которые скрывались в подвале харьковской школы от взрывов вражеских снарядов наконец эвакуировали в Польшу, где они продолжат обучение.Напомним, что 2 марта снаряд оккупантов попал в школу имени Короленко, где учились дети с нарушениями зрения. В результате обстрела был ранен директор.
Ученики из специализированной школы Харькова исполнили гимн Украины: