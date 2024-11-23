Польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Медика – Шегини"

Утром 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини". Согласно предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продолжением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини"

В Государственной таможенной службе сообщили, что началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" на польско-украинской границе.

По информации польской стороны, сегодня, 23 ноября, началось блокирование движения грузовых транспортных средств путем постоянного перемещения граждан по пешеходному переходу перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" с польской стороны,

– указали в сообщении.

Добавим, что там указали, что предварительно было заявлено об ограничении движения грузовых транспортных средств:

на въезд в Украину – по 1 грузовику в течение часа;

на выезд из Украины – движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

В таможенной службе отметили, что движение автобусов и легковых авто в оба направления ограничивать протестующие не собирались.

Отметим, что в ГПСУ указали, что около 10 утра 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика – Шегини". Пограничники отметили, что по предварительной информации акция продлится 48 часов с возможным продолжением.

Сейчас накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков,

– говорится в сообщении.

Началась блокировка пункта пропуска "Медика – Шегини": смотрите видео