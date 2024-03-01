Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на одном из ПП: какая ситуация на границе

Ситуация на польско-украинской границе обостряется все больше. Так, польские фермеры отказались пропускать все грузовики как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика – Шегини".

Сегодня, 1 марта, ориентировочно в 13:00 польские аграрии полностью заблокировали движение через пункт пропуска "Медика – Шегини". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Фермеры блокируют все грузовики

По словам Демченко, как сообщила польская сторона, в 13:00 польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, независимо от его направления.

Он добавил, что ранее на этом направлении уже был критический минимум пересечения границы грузовиками. Так за минувшие сутки, 29 февраля, границу пересекли только 47 грузовиков в обоих направлениях.

Сейчас на шести пунктах пропуска, где продолжается забастовка, на пересечение границы ожидают 2350 грузовиков.

Какова ситуация на других направлениях

Как отметил Демченко, польские фермеры блокируют движение грузовиков на 6 направлениях. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Русская", "Шегини", "Угринов" и "Краковец".

На всех этих направлениях на территории Польши совокупно в очередях с возможностью дальнейшего движения в сторону Украины ожидало около 2350 грузовых транспортных средств. Больше всего – возле пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин",

– заявил представитель ГПСУ.

По его словам, ситуация за последние дни почти не изменилась.

Польская полиция блокировала украинских водителей, которые шли на переговоры

Украинские водители решили обсудить такие действия с польскими протестующими. Однако польская полиция и спецназовцы окружили украинских водителей, разбив их на несколько групп.

По словам украинских водителей, правоохранители не позволили им подойти к польским протестующим, окружили их и даже не позволили вернуться к своим машинам и кемпингам.

В общем блокирование продолжалось в течение не менее двух часов. Сейчас полиция сняла блокировку и позволила водителям вернуться к машинам. Скорость пропуска машин через границу не увеличилась.

Интересно то, что правоохранители обвиняют украинских водителей, что они в ответ сами пытались заблокировать дорогу. Украинские водители эти обвинения отвергают. В посольстве Украины в Польше заявили, что они знают об этой ситуации и держат постоянный диалог с польской полицией.