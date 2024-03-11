Автобусы, следующие в Польшу и из Польши, останавливают: причин поляки не объясняют

Ситуация на границе с Польшей накаляется. Так, польские фермеры осуществляют полную блокировку въезда фур из Украины в Польшу. Их протест, к сожалению, задел и пассажирские перевозки.

Польские фермеры продолжают усложнять движение грузовиков на границе с Украиной. Сообщается, что днем, 11 марта, украинские грузовики вообще не пропускают через пункты пропуска "Долгобычув – Угринов" и "Зосин – Устилуг".

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Не пропускают ни одной фуры

По данным ГНСУ, грузовики вообще не пропускают из-за пунктов пропуска "Долгобычув – Угринов" и "Зосин – Устилуг". В частности, идет частичная блокада еще трех пунктов пропуска. Это "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Медика – Шегини".

Сообщалось также, что движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по всем направлениям пока не ограничено. Однако похоже, что ситуация несколько изменилась.

Более того, с 13 марта польские протестующие планируют расширить блокаду. Отмечается, что они возобновят блокировку пункта пропуска "Корчева – Краковец", в результате чего забастовка снова коснется всех грузовых пунктов пропуска на границе Украины и Польши.

Блокада зацепила и пассажирские перевозки

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что с заблокированной польской границы поступают неприятные новости.

Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без всяких пояснений. Отмечаем, что эти действия недопустимы в отношении граждан Украины,

– заявил он.

Он подчеркнул, что во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу и транзитные люди.

По его словам, попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира.

В Министерстве восстановления Украины отреагировали

В ведомстве также подтвердили, что движение автобусов со стороны Польши усложняется. Протестующие заведомо задерживают такой пассажирский транспорт без каких-либо объяснений.

Обращаем внимание правоохранительных органов Польши на недопустимость таких действий и призываем вмешаться в ситуацию,

– цитирует ведомство министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.