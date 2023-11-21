"Предкризисная ситуация": Киев надеется на переговоры с Польшей и ЕС из-за блокирования границы

Польские перевозчики в начале ноября перекрыли три пункта пропуска на польско-украинской границе. Украинская сторона заявила, что надеется на переговоры.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сказал в эфире телемарафона, что Киев надеется провести переговоры на этой неделе. Также чиновник объяснил, какая ситуация сейчас с блокированием границы, пишет 24 Канал.

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Как Украина пытается остановить забастовку польских перевозчиков

На этой неделе надеемся иметь переговоры в трехстороннем формате Украина – Польша – Европейская комиссия, чтобы найти решение для этой проблемы. Потому что на самом деле нужно понимать, что протестующие создают проблемы также для польских водителей, которые и застряли, и страдают от того, что не могут работать на тех рынках, на которых работали,

– заявил Тарас Качка.

Издание Reuters со ссылкой на должностное лицо отметило, что блокирование границы польской стороной может повлиять на энергетическую безопасность Украины в условиях постоянных атак со стороны России.

По словам Тараса Качки, больше всего пострадал сжиженный природный газ, меньше – бензин и дизельное топливо. Кроме того, пострадал важный импорт из стран Балтии, а не только импорт из Польши.

Торговый представитель Украины заверил, что на самом деле говорится о "предкризисной ситуации".

Кратко о блокировании границы польскими перевозчиками