В Польше задержаны четыре украинца: перевозили нелегальных мигрантов

Сотрудники пограничной службы Польши развернули на границе с Белоруссией около сотни нелегальных мигрантов. Вместе с тем, они задержали четырех граждан Украины, которые помогали таким людям с последующей перевозкой.

В воскресенье, 19 марта, Служба охраны границы соседнего государства проинформировала о том, что из Беларуси в Польшу в течение суток пытались попасть 90 нелегальных мигрантов. Известно, что они родом из Азии и Африки.

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Из каких именно стран были мигранты

Заметим, что значительная часть из всего количества людей, желающих пересечь границу, имела паспорта Афганистана, Сирии и Ирака. Собственно, самую большую группу, в которой находился 31 человек, остановили в районе Беловежи.

Также пограничники задержали четырех граждан Украины за перевозку мигрантов, которым все же удалось незаметно пересечь границу Европейского Союза. Их остановили в районе населенных пунктов Мельник и Черемуха, как пишут СМИ.

Обратите внимание! Как известно, с лета 2020 года Лукашенко организовал миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию туда граждан из Африки и Ближнего Востока.

Вероятно, это такая месть за санкции против режима белорусского диктатора, организованные странами ЕС.

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