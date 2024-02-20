Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи ПП "Медыка – Шегини" и рассыпали зерно

Польские фермеры возле пункта пропуска "Медыка – Шегини" усилили протест. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Стоит заметить, что польские протестующие уже не впервые прибегают к таким действиям. Ведь 11 февраля они тоже рассыпали зерно из украинских фур, пишет 24 Канал.

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Что известно о протесте поляков

Суспильне сообщило, что инцидент произошел утром 20 февраля 2024 года.

Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская,

– заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

Он убежден, что якобы протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – добавил соорганизатор протеста.

Впоследствии на место происшествия приехала полиция. Известно, что протестующие менее чем через полчаса разблокировали железную дорогу.

Протесты польских фермеров на пункте пропуска "Медыка – Шегини" / Фото Софии Трощук, 24 Канал

Польское издание RMF24 написало, что фермеры 20 февраля начали протесты по всей Польше. Они перекрывают дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. По данным журналистов, польские фермеры:

объявили о протесте в десятках городов на всей территории Польши;

выехали на акции со своей техникой и двигались колоннами вдоль дорог или перекрыли их;

кое-где (в частности, в Крыспинуве под Краковом) к ним присоединились охотники.

Протестующие анонсировали, что с 20 февраля перекроют все пункты пересечения границы с Украиной. В частности, заблокированным остается КПП "Ягодын – Дорохуск", где фермеры планируют не пропускать в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов 20 февраля. Сообщили, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.

Протест польских фермеров на границе с Украиной: смотрите видео Софии Трощук, 24 Канал

В МИД отреагировали на протесты польских фермеров

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания.

Николенко отметил, что:

наземные границы остаются важными в условиях войны. В свою очередь действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России;

граница Польши и Украины – это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

В МИД Украины заявили, что считают неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу.

Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. Зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран,

– заявил представитель министерства.

Олег Николенко призвал польские власти:

дать правовую оценку действиям участников акций,

обеспечить разблокирование границы,

принять меры, чтобы прекратить антиукраинскую риторику, которая базируется на безосновательных аргументах.

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", – заверили в МИД Украины.